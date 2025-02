Nel 2025 andranno in porto rete viaria, scuole e frana

Nel corso del 2025 a Fabriano andranno a completamento gli interventi di manutenzione della rete viaria cittadina, delle scuole "Marco Polo" e "Mazzini" e della frana di Moscano dove i lavori stanno avanzando. I residenti infatti chiedevano un intervento risolutore per la frana che ha creato diversi pochi problemi. "Non appena le condizioni meteo lo permetteranno – dice l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta –, si potrà intervenire anche sul completamento delle pavimentazioni stradali, un’attività essenziale per la sicurezza e la viabilità. Nel frattempo sta ripartendo il cantiere del Teatro dell’Agraria, un’opera importante per il patrimonio culturale e stanno per prendere il via i lavori per la frana di Collepaganello. Nuovi progetti sono già in fase di progettazione e pianificazione per continuare a migliorare la città e il suo tessuto urbano".

In primis il PalaGuerrieri ma anche l’impianto fognario del fiume Giano. Si prevede l’appalto e l’avvio di numerosi altri interventi ad esempio a Palazzo Chiavelli e Palazzo Molajoli, alla caserma dei Carabinieri, a sostegno delle mura e della torre di Albacina, al retro del complesso San Francesco e a beneficio della chiesa di San Domenico. In questi giorni proseguono i lavori alla palazzina dell’Anagrafe, in fase di completamento. Il sindaco Daniela Ghergo puntualizza: "Abbiamo conseguito finora importanti risultati, che non mancheremo di rendicontare ai cittadini, e ci avviamo a percorre la seconda fase che sarà densa di realizzazioni. Il 2025 sarà un anno cruciale sul versante delle questioni occupazionali che riguardano la nostra comunità con le crisi Fedrigoni e Beko Europe, ma sarà anche l’anno in cui completeremo importanti interventi come quelli sulle scuole e il PalaGuerrieri, oltre a dare avvio ai grandi cantieri della ricostruzione pubblica post sisma. Insieme a questo e all’investimento sui servizi di welfare a sostegno dei più deboli e di chi è in difficoltà, non intendiamo attestarci sulla sola difesa del lavoro e della comunità ma vogliamo progettare con il concorso di tutti lo sviluppo futuro in chiave sostenibile e innovativa".

Nel 2025 il Comune dovrà affrontare la presentazione del Documento di posizionamento strategico della città con l’indicazione di alcuni cantieri progettuali su cui il municipio si impegna, ma chiama anche a raccolta gli altri livelli istituzionali, Regione e Governo, e il mondo economico e sociale per disegnare la prospettiva di Fabriano e delle aree interne della regione".