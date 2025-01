Nel 2025 la palestra e la scuola Mazzini

Le voci più importanti nella casella degli investimenti del bilancio di Castelfidardo riguardano le opere che dovrebbero essere consegnate nel corso del 2025. In primis il secondo plesso della nuova scuola media Mazzini e l’adiacente palestra, l’asilo nido di via XXV Aprile, il polo della sicurezza e la riqualificazione dell’ex scuola Cialdini in zona Crocette. C’è invece preoccupazione per il plesso della media Soprani.

"In questi ultimi quattro anni abbiamo assistito ed affrontato una crisi storica senza precedenti: dalla pandemia ai rincari dell’energia e dei prezzi e ora ci si mette pure il Governo con la spending review – dice l’assessore al Bilancio Sergio Foria -. Personalmente credo che proprio in questi momenti l’intervento pubblico sia fondamentale per attenuare gli effetti negativi delle crisi e contribuire al miglioramento della situazione sociale ed economica. Così stiamo facendo a Castelfidardo dove, attraverso l’intercettazione di importanti risorse, fondi Pnrr e altri contributi, stiamo realizzando opere pubbliche per oltre 18 milioni di euro. A parità di gettito fiscale e tariffario, garantiremo tutti i servizi essenziali, dal sociale, alla scuola fino alla cultura. Riconfermati i contributi per il commercio ambulante".