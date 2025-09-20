Nel cuore della città lo showroom Faber

Nel cuore di Fabriano è stato inaugurato in occasione del 70esimo anniversario di Faber, lo showroom, progettato e realizzato in collaborazione con lo studio Uniplan. Nasce come luogo di connessione tra i due brand principali di Franke home solutions: Franke e Faber. "Si tratta – spiegano dall’azienda - del primo showroom Franke Home Solutions con un peculiare – ma non esclusivo – focus sull’aria, coerente con la specificità del sito di Fabriano e con il ruolo storico del brand". "Il nuovo showroom – sottolinea Dino Giubbilei, vicepresidente marketing & digital di Franke Home Solutions - rappresenta un traguardo significativo per la nostra divisione, reso ancora più speciale dalla coincidenza con questo importante compleanno di Faber. Un vero e proprio centro di competenza focalizzato sul segmento cappe della divisione, progettato come un hub esperienziale, grazie a cui vogliamo valorizzare tutte le tecnologie e le soluzioni integrate sviluppate per l’ambiente cucina". Con oltre 650 metri quadrati di superficie e più di 130 prodotti esposti, lo showroom mette in scena il know-how industriale e progettuale della divisione attraverso un percorso esperienziale articolato in aree tematiche: un’immersione diretta.