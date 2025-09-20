La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Imprenditore morto in moto Previsioni meteoCandidati impresentabiliBar CarlinoFestival FilosofiaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaNel cuore della città lo showroom Faber
20 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Nel cuore della città lo showroom Faber

Nel cuore della città lo showroom Faber

Nel cuore di Fabriano è stato inaugurato in occasione del 70esimo anniversario di Faber, lo showroom, progettato e realizzato in...

Nel cuore di Fabriano è stato inaugurato in occasione del 70esimo anniversario di Faber, lo showroom, progettato e realizzato in...

Nel cuore di Fabriano è stato inaugurato in occasione del 70esimo anniversario di Faber, lo showroom, progettato e realizzato in...

Per approfondire:

Nel cuore di Fabriano è stato inaugurato in occasione del 70esimo anniversario di Faber, lo showroom, progettato e realizzato in collaborazione con lo studio Uniplan. Nasce come luogo di connessione tra i due brand principali di Franke home solutions: Franke e Faber. "Si tratta – spiegano dall’azienda - del primo showroom Franke Home Solutions con un peculiare – ma non esclusivo – focus sull’aria, coerente con la specificità del sito di Fabriano e con il ruolo storico del brand". "Il nuovo showroom – sottolinea Dino Giubbilei, vicepresidente marketing & digital di Franke Home Solutions - rappresenta un traguardo significativo per la nostra divisione, reso ancora più speciale dalla coincidenza con questo importante compleanno di Faber. Un vero e proprio centro di competenza focalizzato sul segmento cappe della divisione, progettato come un hub esperienziale, grazie a cui vogliamo valorizzare tutte le tecnologie e le soluzioni integrate sviluppate per l’ambiente cucina". Con oltre 650 metri quadrati di superficie e più di 130 prodotti esposti, lo showroom mette in scena il know-how industriale e progettuale della divisione attraverso un percorso esperienziale articolato in aree tematiche: un’immersione diretta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata