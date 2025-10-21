Nel derby tra matricole in A2 Corinaldo si arrende a Ferrara, cade anche Jesi che resta ultima

Nel derby delle matricole di serie A2, tra Corinaldo e X Martiri, la spunta la squadra di Ferrara, cinica e imperturbabile (1-7). Nel debutto in casa, i corinaldesi non riescono a trovare l’amalgama migliore. La sfida dura un tempo, poi i locali calano, per arrendersi sul finale con il portiere di movimento in campo per tentare il tutto per tutto. Gol della bandiera a firma Diego Rotatori, seconda rete in due incontri. "Partita faticosa, ma non è tutto da buttare – esordisce il tecnico corinaldese, Massimo Tinti -. Un buonissimo primo tempo dove subìamo il 2 a 1 a pochissimi secondi dalla fine. La ripresa inizia con due gol evitabilissimi che scavano il divario. Credo si tratti di una sconfitta come quella patita lo scorso anno a inizio campionato (con l’Etabeta a Fano finì 6-1, ndr), necessaria per portarci a un altro livello mentale".

Seconda uscita da zero punti per lo Jesi: in casa della capolista Russi termina 4-2 (Kola, Giordanino) Altri risultati 2°g: Potenza Picena-Imolese 5-2, Buldog Lucrezia-Ternana 2-1, Prato-Modena Cavezzo 3-2. Classifica- Russi, Prato, Lucrezia 6, Potenza Picena 4, X Martiri, Corinaldo 3, Grifoni 1, Ternana, Jesi, Modena Cavezzo, Imolese 0.

In serie B dopo il bell’esordio, il Fumo di Moka Cus Ancona cede i tre punti allo Spes Poggio Fidoni (5-2, Gabella e Busilacchi). Per la squadra universitaria, la seconda giornata è complicata sin dall’inizio: sotto di tre nel primo tempo, i marchigiani non riescono a trovare la chiave di (s)volta. Stessa sorte per l’Audax Senigallia che lotta fino all’ultimo secondo, ma senza esito positivo: al Pala Panzini termina 0-1 per la squadra riminese del Cures. Altri risultati 2°g.: Recanati-Italservice Pesaro 7-6, Eta Beta Fano-Cus Macerata 2-1, Alumia Montegranaro-Fermana 6-4, Gagliole-Leonessa 5-4. Classifica: Cures 6, Pesaro, Cus Macerata, Leonessa, Recanati, Eta Beta, Cus Ancona, Fermana Gagliole, Spes, Montegranaro3, Audax Senigallia 0.

Serie B femminile, risultati 2°g.: F.Hurricane-Scandicci 2-3, Grisignano-Infinity Futsal Academy 1-3, Bo Ca Junior-Cus Pisa 8-0, Montebianco Prato-Atletico Chiaravalle 5-1 (Nicoletti Pini). Classifica: Bo Ca, Infinity, Prato 6, Scandicci 3, Grisignano, Chiaravalle 1, Pol. 1980, F. Hurricane, Cus Pisa 0.

Alice Mazzarini