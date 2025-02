Nel mondo le donne ancora troppo discriminate

Le donne, per troppo tempo, sono state considerate inferiori all’uomo. Nel corso dei secoli e degli anni le donne, tuttavia, hanno affrontato lotte durissime per la parità, alcune andate a buon fine, grazie alla loro determinazione e unione. Per questo, seguendo l’esempio del passato, la generazione attuale e quella futura avranno molto da fare per contribuire alla continua lotta per la conquista dei diritti di tutte le donne nel mondo.

Ci sono paesi nei quali le donne vengono ancora considerate in una condizione di inferiorità naturale e per loro vengono previste delle regole del tutto differenti rispetto agli uomini. Grande preoccupazione c’è per la situazione delle donne in Afghanistan, le quali si ritrovano ogni giorno ad affrontare battaglie per i propri diritti e persino per la loro stessa vita; il regime dei Talebani costringe loro a indossare veli che le coprono da testa a piedi, lasciando fuori solo gli occhi; non possono uscire di casa senza un accompagnatore uomo, come marito, padre o fratello.

In Italia, negli anni ’70, vengono varate alcune leggi riguardanti il diritto di parità nell’ambito familiare, la tutela della salute della donna e dei figli. Nel 1996 la violenza sessuale sulle donne si trasforma da reato contro la morale a reato contro la persona. Oggi, la Costituzione afferma la parità di genere, così come tale obiettivo è presente nell’Agenda 2030 (Obiettivo numero 5); tuttavia, in molti paesi del mondo, in particolare quelli più poveri, la donna è ancora lontana dal godere una piena parità di diritti con l’uomo.

È di alcuni mesi fa la notizia riguardante una ragazza iraniana, di nome Ahou Daryaei, una studentessa che studiava Letteratura francese: un sabato mattina, davanti all’Università di Teheran, per protesta si è spogliata, restando solo in biancheria intima. Ha camminato per un po’ tranquillamente su un marciapiede e nella piazza dell’Istituto, ricevendo sguardi da compagni e passanti. Poi, è stata fermata dalla polizia, arrestata e condotta in un ospedale psichiatrico. Un gesto di ribellione contro le imposizioni dello Stato iraniano, una ragazza considerata una grave minaccia.

L’episodio è ovviamente divenuto un simbolo della ribellione per le donne iraniane e dovrebbe rappresentare uno spunto di riflessione per ognuno di noi, donne e uomini: noi, che dovremmo essere coinvolti tutti allo stesso modo in questa battaglia di uguaglianza ed effettiva parità, ovunque.

Greta Felicetti classe 3 A,scuola media Conero