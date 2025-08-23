Sam, un addio pesante

23 ago 2025
SILVIA SANTINI
Nel nome di Chet Baker

A Villa Malacari di Offagna il trio guidato da Riccardo Catria omaggia il mito

Stasera nel cortile di Villa Malacari a Offagna è in programma un evento di pura poesia. Un raffinato omaggio alla figura leggendaria di Chet Baker, uno degli interpreti più lirici e struggenti della storia del jazz.

Il trio, composto da Riccardo Catria alla tromba, Mauro De Federicis alla chitarra e Gabriele Pesaresi al contrabbasso, propone un repertorio ispirato in particolare alle incisioni in formazione in trio con contesti sonori essenziali e intimi, dove ogni nota respira e ogni pausa contribuisce a mettere a nudo l’anima più introspettiva del jazz.

Il programma si apre alle sonorità tipiche del cool jazz e si estende ad alcuni dei grandi standard del songbook americano, che Baker ha reso celebri con il suo tocco inconfondibile. Non mancheranno brani come ’But Not for Me’, ’Bernie’s Tune’ e ’My Funny Valentine’, di cui Chet vanta una delle primissime e più iconiche interpretazioni nella storia del jazz.

"Three for Chet" non è un’imitazione né una riproduzione filologica, è più un atto d’amore artistico, in cui tre musicisti maturi e affiatati reinterpretano la poetica di Chet Baker secondo la propria sensibilità, lasciando spazio all’improvvisazione, alla melodia e al silenzio – proprio come avrebbe fatto lui.

L’ingresso alle 21.15 è libero e gratuito. Ancora una volta quell’area silenziosa e magica della villa si appresta ad accogliere grandi eventi, resi appunto ancora più suggestivi dalla location preziosa. Uno scrigno immerso nel verde, abbracciato dall’armonia delle architetture, e custodito gelosamente dal borgo quattrocentesco.

Silvia Santini

© Riproduzione riservata

