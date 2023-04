Nel nome di Pergolesi e Spontini tra visite guidate e anche un libro

Un territorio e due compositori: Pergolesi e Spontini. A loro continuano a essere dedicate iniziative di vario tipo, a livello locale, nazionale e internazionale. La Fondazione Pergolesi Spontini propone l’itinerario turistico guidato ‘Jesi, città di Giovanni Battista Pergolesi’: un’ora e mezza di visita (Info e prenotazioni: 328 0334107, 335347398 e 3497630268) sabato, domenica e lunedì, e poi il 24, 25, 29 e 30 aprile, il 2, 3 e 4 giugno.

Si parte alle ore 11 dal Teatro Pergolesi, uno dei più rilevanti teatri storici delle Marche. Si va poi nel Ridotto, dove sono le Sale Pergolesiane, uno spazio della memoria dedicato all’autore dello ‘Stabat Mater’. Si prosegue per il centro storico, lungo via Pergolesi, passando davanti al luogo in cui sorgeva la casa natale del Maestro.

A seguire, la Cattedrale di San Settimio, dove il piccolo Giovanni Battista fu battezzato il 4 gennaio 1710, e Palazzo Ripanti ‘nuovo’, che oggi ospita il Museo Diocesano. Qui il giovanissimo Pergolesi affinò la pratica del violino, insieme a Gabriele Ripanti, ‘dilettante’ che amava suonare con lui. Le visite sono per gruppi di massimo 28 persone (costo 10 euro, ingresso gratuito per gli under 6).

In attesa delle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita (2024) Spontini è al centro di iniziative promosse dalla Fondazione e dai Comuni di Jesi e Maiolati. Vedi il docufilm "Gaspare Spontini Celeste Amore", gli ‘Spontini Days’ nel Festival Pergolesi Spontini (di cui a breve verrà annunciato il programma) e l’uscita in questi giorni di "Gaspare Spontini. The Berlin years" di Fabian Kolb e Alessandro Lattanzi (LIM Libreria Musicale Italiana), che raccoglie i contributi presentati in due convegni su Spontini nel 2015 e nel 2018, a Jesi, Maiolati Spontini ed Erfurt.

I nove saggi raccolti nel volume indagano principalmente gli ultimi anni creativi di Spontini e la sua recezione critica negli anni 1820-1840, gettando nuova luce sul ruolo di Spontini, sia come compositore che come Generalmusikdirektor, nel contesto della vita musicale berlinese e dei festival musicali tedeschi, sul rapporto problematico con Weber e l’opera romantica, sulla profonda rielaborazione per le scene tedesche della precedente produzione francese e sul suo estremo traguardo nel dramma musicale, Agnes von Hohenstaufen.