"Nel nuovo romanzo racconto il cinema thriller e horror italiano"

‘Il parrucchiere del brivido’ torna alla ribalta. Ma stavolta lo scrittore anconetano Roberto Ricci rinuncia alla ‘fiction’ per parlare della sua passione in un libro che è già un successo: "Cinema assassino. Il cinema thriller e horror italiano dagli inizi a oggi" (edizioni Le Mezzelane). Non la solita antologia, ma un’opera ‘in forma romanzata’. "Racconto la storia del thriller e dell’horror italiani come fosse un romanzo - spiega l’autore -, ricco di aneddoti riguardanti i film al tempo della loro uscita. Ma non parlo solo dell’epoca d’oro, gli anni ‘70 e ‘80, ma anche del presente, dei giovani registi di oggi, contribuendo così a farli conoscere. Con alcuni ho lavorato io stesso".

E’ anche il modo per far scoprire i classici ai giovani spettatori?

"Sì, molti di loro non sanno chi sono registi come Mario Bava, Lucio Fulci, Antonio Bido, Claudio Lattanzi, Pierfrancesco Campanella, e forse neanche Dario Argento. Nel libro ci sono diverse interviste esclusive ad alcuni di loro. E’ un volume a 360 gradi, che mi ha richiesto oltre due anni di lavoro, ma che mi sta dando molte soddisfazioni".

E’ vero che ci sarà una seconda edizione?

"Sì, anche la casa editrice Le Mezzelane è rimasta sorpresa dalle vendite. Il libro, presentato alla Fiera di Roma il 10 dicembre, è andato esaurito in breve tempo. Chi vuole può ordinarlo nelle librerie, perché ci sarà una ristampa, un po’ in ritardo per via delle feste".

L’horror più conosciuto è quello americano. L’Italia come se la cava?

"Il nostro è un cinema più artigianale, ma il vero problema è che i produttori non credono più in questo genere, per cui escono pochi film. Persino l’ultimo Dario Argento, ‘Occhiali neri’, è passato quasi inosservato, perché distribuito male".

Lui resta il suo autore preferito?

"Sì, ‘Profondo rosso’ ha fatto scattare tutto".

E c’è un film meno noto che consiglierebbe?

"Direi ‘Il gatto dagli occhi di giada’ di Antonio Bido, per me il miglior giallo italiano dopo ‘Profondo rosso’. Lo consiglio vivamente. Nel libro c’è anche la locandina, insieme a quella di altri film".

E nel suo futuro cosa c’è?

"A fine gennaio, a Sanremo, sarà presentato ‘Violetta Resti’, tratto dal romanzo ‘La bambina delle violette’, che ho scritto con il regista Riccardo Di Gerlando. Poi c’è l’idea del seguito di ‘La tigre veste di nero’, di cui avevo scritto soggetto e sceneggiatura. Stavolta non sarà un mediometraggio, ma un lungometraggio".

Raimondo Montesi