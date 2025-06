Nel Polo culturale polivalente mostra dedicata a Mario Giacomelli

Ha aperto a Zona Conce, il polo culturale polivalente di Fabriano, la mostra "Passaggi - Mario Giacomelli Simone Massi", curata da Gianluigi Colin e Galliano Crinella e organizzata, in occasione del centenario della nascita del maestro della fotografia del Novecento, dal Premio nazionale "Gentile da Fabriano" e dall’associazione "Gentile Premio". L’esposizione, resa possibile dal contributo di Diatech Pharmacogenetics, realizzata in collaborazione con l’Archivio Mario Giacomelli, Carifac’Arte e Zona Conce e con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche e il Comune di Fabriano Città creativa Unesco, è un inedito confronto tra il celebre fotografo e Simone Massi illustratore, autore, regista e maestro dell’animazione, entrambi marchigiani. Due linguaggi, lontani cronologicamente ma estremamente connessi nella rappresentazione della realtà, che svelano affinità elettive. Il taglio del nastro alla presenza del presidente del Consiglio regionale Dino Latini e del sindaco Daniela Ghergo, assieme a Roberto Carmenati dell’associazione "Gentile Premio", Alaimo Angelelli, presidente di Carifac’Arte, e Fabio Biondi, patron di Diatech Pharmacogenetics. In rappresentanza dell’archivio Mario Giacomelli, Katiuscia Biondi Giacomelli ha affermato: "Voglio ringraziare in primis Galliano Crinella che si è fatto promotore della mostra e che ha anche voluto esporre le fotografie di Giacomelli della sua collezione personale. Due artisti così diversi per linguaggio e generazione, si incontrano in quella che è l’essenza della loro arte creando un’alchimia perfetta".