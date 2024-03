Nel ricordo di Giovanna: "Hai lasciato in tutti noi la voglia di vivere"

Il 27 marzo del 2023, un anno fa, Giovanna Tombolini, all’età di appena 53 anni chiudeva gli occhi su questa terra per aprirli davanti a Dio. È sembrato necessario ai suoi amici che l’hanno conosciuta e che hanno avuto il grande dono di percorrere con lei un pezzo di strada, condividere con altri questo dono. Giovanna ci ha insegnato a credere nella vita, ad amarla, in qualunque condizione essa si svolga. E se il mondo ci suggerisce ogni giorno che è degna di essere vissuta solo quella vita le cui condizioni siano ottimali, sotto tutti i punti di vista, economici, affettivi, e anche di salute, Giovanna ci ha dimostrato che a dare qualità a questo immenso dono che ci è stato fatto è solo la capacità di amare.

Lei che ha amato tutto: la sua famiglia d’origine molto attiva nella vita sociale e politica della nostra città, quella meravigliosa che ha creato con Enrico e Giammarco, le sue relazioni, le mille cose che sapeva fare, il lavoro anche quando era difficile per lei svolgerlo, il mare e la natura intera. E se ha lottato tanto contro malattie dure e dolorose, mai ha permesso alla disperazione di prendere il sopravvento, dispensando conforto e consigli a chiunque avesse o si trovasse accanto, nelle corsie di ospedale come in ogni altro luogo, anche digitale, facendo uso anche di una buona dose di ironia riferita a sé e alla sua condizione.

Con lo sguardo sempre rivolto al futuro, e all’eternità.

Ti salutiamo oggi Giovanna con queste parole di uno dei tuoi mille amici, sicuri che ci ascolti con il cuore aperto, come aperta è sempre stata la porta della tua casa e della tua vita: "Giovanna cara amica, è passato un anno da quando ci hai lasciato. La tua grinta, la tua forza, la tua voglia di vivere, di assaporare ogni attimo e di affrontare un destino che non potevi e non volevi accettare, sono un meraviglioso esempio che continua ad illuminare i nostri giorni. Hai lasciato la nostra vita ma rimarrai per sempre nei nostri cuori".