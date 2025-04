Nel segno della romanità: "Ai croceristi: venite qui"

Dal mare al colle Guasco, nel segno della romanità. C’è gran parte della storia di Ancona nel percorso che dall’Arco di Traiano sale sino all’Anfiteatro romano, facendo ‘tappa’ al Museo Archeologico, dove da qualche tempo fa bella mostra di sé la nuova sezione romana. Tre ‘livelli’ che andranno fatti scoprire ai visitatori.

Basti pensare ai crocieristi, che vengono proprio dal mare, e che quasi ‘naturalmente’ iniziano la loro scoperta di Ancona dal monumento traianeo, per poi salire verso il centro storico. Per il direttore Luigi Gallo (Direzione Regionale Musei Marche) l’obiettivo è "offrire un percorso integrato a chi visita la città": "L’offerta ai turisti va pensata in termini globali, perché abbiamo in questa zona l’Anfiteatro, il Museo Archeologico Nazionale e proprio sotto la Pinacoteca Podesti, che mi sta molto a cuore, perché è una delle più importanti della regione, con una collezione degna di una valorizzazione nazionale".

Gallo ricorda che i suoi capolavori, nella mostra organizzata a Roma, "sono stati visti da duecentomila persone".

"La Pinacoteca – prosegue - ha un potere di attrazione enorme. Se noi riuscissimo con una progettazione comune, o quantomeno condivisa, a valorizzare tutta questa parte del Guasco come zona della cultura che racconta la storia di Ancona, attraverso l’Anfiteatro, le opere d’arte e i reperti archeologici, sarebbe un grande obiettivo raggiunto, spendibile anche con le crociere che fanno tappa ad Ancona. Oggi ai croceristi ognuno va a proporre qualcosa: la Venere di Frasassi, la corona d’oro picena, il Tiziano. Ma in realtà noi dobbiamo chiedere agli organizzatori delle crociere di offrire di venire a vedere Ancona nella sua totalità".

Insomma, per Gallo "bisogna far visitare l’Anfiteatro e promuoverlo in una lettura congiunta con il Museo Archeologico. Per questo ci sarà una bigliettazione speciale museo-anfiteatro per raccontare in maniera approfondita e coerente la storia della città romana, testimoniata anche dalla sezione aperta un anno e mezzo fa, che suggeriamo di visitare prima o dopo l’Anfiteatro". Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche sarà dunque sempre più valorizzato, come merita. La strada intrapresa è quella giusta, come confermano i numeri. Il direttore Diego Voltolini ricorda che "abbiamo raggiunto i migliori risultati degli ultimi dodici anni. Negli ultimi quattro anni il numero di visitatori è aumentato quasi del cento per cento". Un raddoppio che fa ben sperare per il futuro, anche contando sulla nuova sezione romana.

r. m.