Nel tempio del calcio col ricordo di Andrea

Una giornata di grandi emozioni per la famiglia Tisba e l’Ostra Calcio quella di lunedì nel tempio del calcio italiano, il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove la Nazionale maggiore si allena in vista delle competizioni più importanti e dove la storia della disciplina è raccontata da un museo pieno di cimeli, maglie e foto dei momenti più iconici del pallone azzurro.

Stavolta però non si è pensato al calcio giocato ma al ricordo di una persona e un calciatore speciale – come lo hanno sempre ricordato i compagni –, che se ne è andato troppo presto, Andrea Tisba. Tisba, calciatore dell’Ostra, club attualmente primo in classifica nel girone C di Seconda Categoria, ma anche dell’Olimpia Ostra Vetere e dell’Ostrense calcio a 5, morì tragicamente a soli 25 anni assieme al padre Giuseppe, 65, nell’alluvione che travolse Senigallia e la valle del Misa e Nevola il 15 settembre 2022. Andrea e il padre Giuseppe stavano tentando di salvare le auto nel garage di casa, a Pianello di Ostra, quando furono travolti da acqua e fango.

A Coverciano, grazie a una iniziativa dell’Aiac, l’associazione italiana degli allenatori di calcio, le squadre delle categorie Giovanissimi e Allievi dell’Ostra si sono recate assieme alla mamma di Andrea, Adriana, il vice sindaco Raimondo Romagnoli e l’assessore allo sport Alberto Agarbati. Il presidente di Aiac Onlus Marcello Mancini ha accolto la rappresentativa partita da Ostra assieme ai rappresentanti del centro federale tra cui il consigliere della sezione professionisti Mario Beretta, già allenatore tra le altre di Torino, Lecce, Parma.

Dopo una visita al museo e a tutta la struttura di Coverciano nella sala eventi si è svolta la commossa cerimonia in ricordo di Andrea Tisba, con le testimonianze di chi lo aveva conosciuto. Hanno concluso l’incontro una consegna di gadget all’Ostra e soprattutto una targa ricordo che l’Aiac Marche ha donato alla signora Adriana in ricordo di una giornata che è stata un doveroso omaggio ad un giovane, ingegnere con la passione del calcio, che – come ha ricordato Aiac – è stato un esempio per gli altri ragazzi.

Andrea Pongetti