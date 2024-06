Nella baia Sorpresa, ecco il "Pieri Wine Park"

"Pieri Wine Park", ossia dove la qualità dei prodotti a km 0 farà la differenza. Verrà inaugurato nei prossimi giorni, forse già questo fine settimana (al massimo il via da venerdì 21 giugno) la nuova creatura ricettiva del Conero con vista sulla baia e sul ‘Monte’. Lo spazio in questione si trova all’interno dell’area di proprietà dei Pieri e occuperà la parte più elevata del costone che guarda direttamente su Portonvo. A metterla in piedi è stata l’unione tra due realtà: da una parte la famiglia Pieri, che oltre alla cantina vinicola gestisce anche il maxi-parcheggio privato che proprio sabato aprirà i battenti in vista della stagione balneare 2024; dall’altra lo spirito imprenditoriale di Nicola Carriero, già titolare del bar della Rotonda al porto, che sarà operativo a bordo del suo food truck chiamato appunto ‘La Rotonda’. Dalle 17 a mezzanotte, tutti i giorni fino a settembre, sarà possibile mangiare, bere, fare degli aperitivi godendo di un vista mozzafiato e potendo contare su una caratteristica decisiva: "Useremo solo ed esclusivamente prodotti tipici e locali – spiega Nicola Carriero – dalla carne per gli hamburger fino alla frutta e alla verdura, rigidamente di produttori del territorio. Lo stesso discorso vale per le bevande. Per il vino oltre a Pieri avremo prodotti delle cantine vinicole della zona, così come abbiamo coinvolto i nostri produttori di birra, un settore molto fiorente e di alta qualità. Potremo fare anche dei cocktail, senza utilizzare prodotti commerciali, ma sempre di produzione tipica e riconosciuta. Per qualcuno questo dettaglio potrebbe sembrare un vincolo, in realtà ci dà la piena e assoluta garanzia di altissima qualità dei prodotti e la possibilità di offrire qualcosa di veramente nuovo nel panorama della ristorazione".

In pratica chi sceglierà di passare del tempo e consumare qualcosa al ‘Pieri Wine Park’ non potrà scegliere, ad esempio, tra le note bibite gassate o mangiare patatine fritte congelate, ma bere dei succhi di frutta di qualità o appunto gustarsi taglieri di salumi e formaggi del territorio. Attorno al food truck saranno allestiti un centinaio di posti a sedere. Come accennato in precedenza, il nuovo locale all’aperto sarà attivo dal mezzo pomeriggio, dedicato a chi sarà di ritorno dal mare di Mezzavalle e non solo, e si andrà avanti fino alla mezzanotte, orario di chiusura inderogabile. La concessione arriverà fino al mese di settembre.

p.cu.