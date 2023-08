Nella biglietteria del porto una serie di immagini per promuovere Ancona

E’ stata installata nella biglietteria del porto di Ancona, presso la quale il mese scorso è stato attivato il nuovo info point turistico, una serie di pannelli fotografici a ridosso dei pilastri presenti all’interno della struttura. Una iniziativa a cura dell’assessorato al Turismo del Comune che ha un duplice scopo: coprire infrastrutture usurate nel tempo e al contempo promuovere l’immagine di Ancona e del suo patrimonio di chiese, monumenti e paesaggi tra i viaggiatori in fila alla biglietteria prima di imbarcarsi. Si tratta di immagini particolarmente suggestive che riproducono le bellezze architettoniche e paesaggistiche in diversi momenti della giornata, inclusi i celebri tramonti sull’Adriatico.

La nuova pannellatura si inserisce in un percorso di valorizzazione e promozione turistica del capoluogo e del suo territorio che l’Amministrazione comunale - attraverso l’assessorato al Turismo in rete con gli altri assessorati coinvolti (Attività economiche, Cultura, Politiche giovani etc) - ha attivato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, con l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale e la Regione Marche. Sono infatti i passeggeri in transito nello scalo dorico - principalmente diretti in Grecia e in Croazia - i turisti da intercettare al fine di indurli a trascorrere le prossime vacanze ad Ancona piuttosto che nei Paesi dell’altra sponda: "Intendiamo fare leva – spiega l’assessore al Turismo, Daniele Berardinelli – su una serie di argomenti, quali il risparmio nei costi del viaggio e di tempo, scegliendo di restare su questa sponda dell’Adriatico, e su scontistiche presso le strutture ricettive nella nostra città, grazie ad una convenzione con le associazioni di categoria. In collaborazione con l’Università Politecnica intendiamo mettere meglio a fuoco i flussi in transito così da mettere a punto proposte strutturate e lavorare a politiche di accoglienza sempre più efficaci". A questo riguardo è stata realizzata una cartolina, ideata in collaborazione con UNIVPM, che verrà consegnata ai passeggeri in fila alla biglietteria del Porto: dotata di QR code, non solo consentirà di accedere al sito Ancona Tourism e scoprire le più accattivanti immagini di Ancona e di leggere le informazioni, ma conterrà uno spazio da compilare dove indicare dati, recapiti e interessi dei turisti stranieri, così da raggiungerli con offerte e promozioni specifiche di volta in volta. Alle cartoline verrà anche abbinata una lotteria con soggiorni in palio.