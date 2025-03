Nella caserma dei Vigili del fuoco tra storia e attività quotidiana

Momenti magici, di curiosità e di divertimento per gli alunni della classe 5A della scuola primaria Falcone di Ancona, che il 25 febbraio sono stati accolti in Caserma dai Vigili del Fuoco della città per conoscere le diverse attività che questi svolgono al servizio della popolazione, la loro organizzazione, le attrezzature che utilizzano e per comprendere la storia di tale importante corpo civile. E’ stata anche l’occasione per approfondire i temi della sicurezza e della legalità.

Divisi in due gruppi e guidati da Vigili di lunga esperienza, i piccoli hanno visitato il Museo Storico delle Fiamme Rosse, dove sono conservati teli di salvataggio, divise, maschere antifumo, bombole di ossigeno, vecchi caschi di sicurezza, biciclette, moto, simboli di riconoscimento, riproduzioni di incidenti avvenuti negli anni passati, equipaggiamenti, mezzi e strumenti adoperati un tempo durante le emergenze. Hanno potuto capire che tipo di preparazione psicologica e fisica viene continuamente richiesta ai Vigili del Fuoco e come la loro storia abbia origini lontane, risalenti addirittura ai tempi dell’imperatore romano Augusto. Da allora il Corpo Nazionale è diventato sempre più esperto nell’intervenire in diverse situazioni di necessità o di calamità, assumendo un importante ruolo anche a livello internazionale.

Dopo aver appreso le modalità operative nelle piccole e nelle grandi emergenze per salvaguardare persone e cose, i bambini hanno visto in azione un Vigile, che al suono della sirena scivolava rapido sul palo d’emergenza tra lo stupore di tutti, e hanno assistito a delle simulazioni di soccorso.

Infine sono arrivati nella mitica sala di controllo in cui hanno osservato le telecamere e i dispositivi che consentono il costante collegamento sia con Ancona che con le cittadine vicine. Quindi per i ragazzi è giunto il momento di diventare veri Vigili del Fuoco, così entusiasti ed emozionati sono saliti sul famoso camion dei pompieri e a turno hanno anche provato a spegnere un piccolo incendio usando la tradizionale pompa. Per la classe quinta si è trattato di un’esperienza sicuramente utile e coinvolgente per diventare più consapevole dell’importanza della prevenzione dei rischi, per conoscere meglio le problematiche del territorio e come operano i Vigili del Fuoco.

Classe 5AScuola primaria Falcone