Nella chiesetta i resti di 20 soldati tedeschi

Il caso delle ossa nelle pertinenze della chiesetta di San Paterniano di Osimo ha trovato, è il caso di dirlo, il tanto atteso riposo. Il professor Carlo Gobbi, insegnante di generazioni osimane e appassionato di storia patria, era tornato a intervenire, a distanza di anni, sul caso di quella mancata sepoltura: "State tranquilli: non fuggono, sono racchiusi in 25 sacchi di plastica", aveva anche scritto in un post tanto provocatorio quanto misterioso sul suo profilo Facebook riferendosi appunto a quei morti. Poi aveva spiegato: "Nella chiesetta (magazzino) del cimitero di San Paterniano sono racchiusi in sacchi di plastica 20 scheletri di soldati tedeschi e cinque scheletri di persone morte di tubercolosi all’ex smom Muzio Gallo".

L’insegnante di generazioni osimane e appassionato studioso di storia si era anche rivolto al console polacco di Ancona anni fa e al sindaco di Osimo per dare degna sepoltura a quei resti, disse allora confermandolo anche oggi, di soldati polacchi morti in territorio di San Paterniano nel periodo che va dal primo al 17 luglio 1944. Alcuni furono sepolti a Loreto. Oggi l’assessore all’Ambiente Michela Glorio dice: "Abbiamo chiesto al dottor Gobbi di scrivere anche la frase da poter affiggere sulla lapide posta ad hoc. Al suo interno, prima di sigillarla, saranno posti i resti di quei caduti di guerra. Siamo in dirittura d’arrivo. A breve ci sarà l’inaugurazione".

La questione risale ad anni fa quando l’ufficio comunale, che si occupava degli atti di stato civile, diede comunicazione di liberare alcuni loculi e di spostare i resti nella chiesetta. Dopo la segnalazione di Gobbi dal Comune erano partite le ricerche che avevano portato alla conclusione che non c’erano evidenze che quelle ossa appartenessero a soldati, oltretutto non rivendicati, ma solo a civili morti di tbc.

Il luogo adibito era "consono" dunque alla loro conservazione. Il professore aveva smentito però: anche nel suo libro raccontava il passaggio del fronte tra San Paterniano di Osimo e Offagna e lo scontro cruento tra le truppe tedesche e quelle polacche attraverso le immagini e le parole del diario di un sacerdote. Una pagina di storia approfondita e accertata che ha trovato corrispondenza con lo studio del professore solo da poco. Quelle ossa di soldati morti al fronte sono meritevoli dunque di lapide. Soddisfatto il professore.

Silvia Santini