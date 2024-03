Nella sala scommesse con una banconota falsa: denunciata

Paga con una banconota falsa, ma i negozianti sventano il tentativo di raggiro: denunciata una 40enne italiana. È accaduto in una sala scommesse in zona stadio. Ad allertare la polizia, è stato il personale di sala dopo che una delle clienti – in seguito a diverse giocate alle slot machine – avrebbe pagato con una banconota fasulla. I cassieri se ne sarebbero accorti sin da subito, al momento del pagamento. La carta da 50 si presentava infatti come liscia e piuttosto strana. Così, l’hanno passata sul lettore, che l’ha sputata, confermando che non fosse vera. Sul posto, in una manciata di minuti, gli agenti delle Volanti. I poliziotti hanno chiesto alla 40enne dove avesse preso quella banconota. "Non so – avrebbe titubato – me l’ha data un’amica che l’ha vinta in un’altra sala scommesse". Gli agenti, a dire il vero, ci hanno messo poco a confermare che quei 50 euro erano falsi: aveva la banda olografica parzialmente scollata e risultava manchevole di filigrana, oltre a presentare l’assenza dei tipici requisiti richiesti dalla legge.