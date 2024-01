"Nella valigia avevo un regalo per Gianni"

La storia di Gianni Guidi, l’anconetano 72enne trovato morto col corpo mummificato in un appartamento di via Urbino al Piano, finisce tra gli approfondimenti della cronaca televisiva nazionale. Un’inviata de ‘La vita in diretta’ ha trascorso la giornata di ieri nel capoluogo e raccontato per il pubblico di Rai 1 l’incredibile storia di solitudine e abbandono familiare. Guidi, trovato morto sul divano-letto di casa, forse a causa di un malore sopraggiunto addirittura nel mese di luglio del 2018. Da allora nessuno lo ha contattato, compreso il fratello Marco, intervistato la settimana scorsa dal Carlino e ieri finito davanti ai microfoni della tv nazionale. Col passare dei giorni per Marco Guidi sembra essere cresciuta la consapevolezza di non aver fatto abbastanza per il fratello. Ieri si è svolta l’autopsia sul corpo trovato dentro l’appartamento di via Urbino 4 e lo stesso Marco Guidi ha rivelato un particolare interessante sul caso. L’uomo, due anni più giovane del fratello, si è sottoposto volontariamente al prelievo della saliva da mettere in comparazione con i tessuti raccolti in sede di autopsia medico legale. Non ci dovrebbero essere dubbi sulle generalità di quel cadavere trovato in totale decomposizione, tuttavia gli inquirenti vogliono avere la certezza assoluta non avendo potuto ovviamente riconoscere la vittima. La sezione della puntata di ieri de ‘La vita in diretta’ dedicata al caso dei fratelli Guidi ha raccontato la triste storia attraverso un collegamento, in diretta appunto, dall’esterno del condominio del Piano a due passi da largo Sarnano. Nell’intervista rilasciata alla Rai al mattino invece Marcio Guidi ha raccontato della sua decisione di fare una sorpresa al fratello di cui non aveva notizie da almeno sette anni. Era arrivato in treno da Roma e nella valigia aveva un regalo per Gianni.

Non ha mai potuto darglielo.