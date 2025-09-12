Nell’altro bar fortunato. Una processione di clienti: "Il milionario non s’è visto"

Sono trascorsi appena 10 giorni da quando è stata annunciata la maxi vincita e a Senigallia del neo milionario, nessuna traccia. "No, non abbiamo sentito nessuno – spiega Laura Santilli, titolare del Bar Sogno insieme al padre Fabio – e ormai non credo si faccia più sentire". Nel bar dello shopping center ‘Il Molino’, è stato venduto un biglietto ‘Miliardario Maxi New’ da 5 milioni di euro: l’estrazione è quella del 27 agosto, ma la notizia è stata ufficializzata il 2 settembre. La caccia al vincitore è scattata ma non ci sono sospetti su chi possa avere acquistato il biglietto vincente: "Qui vengono clienti fissi, ma anche tante persone di passaggio e in estate molti turisti – prosegue la titolare – c’è chi lo gratta qui da noi, chi lo mette in borsa, difficile immaginarsi di chi possa essere stato il biglietto vincente. Ma siamo molto contenti che la vincita si avvenuta qui da noi".

La dea bendata ha baciato l’esercizio all’interno del centro commerciale ‘Il Molino’ e da quel giorno le vendite di Gratta&Vinci sono aumentate notevolmente: "Non appena si è diffusa la notizia della vincita, abbiamo subito registrato un incremento di vendite di Gratta&Vinci, di tutte le cifre – afferma Laura Santilli – ad acquistarli sono persone di tutte le età, c’è chi ci viene appositamente, chi invece si ferma per prendere un caffè o mangiare qualcosa e acquista anche un Gratta&Vinci". Una ‘processione’ che prosegue a distanza di giorni: "Continuiamo a vendere molti biglietti – conclude – l’affluenza non è cambiata".

Il Bar Sogno era già considerato un luogo fortunato, dove si vincevano in media 300mila euro l’anno. Inoltre, in una tabaccheria a cento metri di distanza dall’esercizio, sette anni fa era stato venduto un biglietto da due milioni di euro: sette milioni vinti in sette anni in quella che ormai a Senigallia è considerata una zona fortunata sia dagli habituè che dai giocatori saltuari.

Silvia Santarelli