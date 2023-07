Nell’area archeologica si fa teatro Lezione sui significati dell’Odissea

Si rinnova a Senigallia l’appuntamento con la rassegna ‘TAUTeatri Antichi Uniti’, promossa da Regione e Amat. A riportare l’attenzione del pubblico sul teatro classico, per la precisione, è il ‘TAU Made in Marche’, che questa sera (ore 21.30, posto unico 10 euro) nell’area archeologica Teatro La Fenice presenta ‘Piu forte dell’oblio. Circe e il passaggio tra i morti’, lavoro scritto e interpretato da Cesare Catà in collaborazione con il Collettivo Collegamenti per il ‘CollegaMenti Festival’. Si tratta della seconda delle quattro lezioni-spettacolo dedicate ai rimandi simbolici e ai significati filosofico-culturali dell’Odissea omerica, con particolare attenzione alle figure femminili principali della saga: Penelope, Circe, Nausicaa, Calypso, Anticlea. In occasione di ogni evento uno storytelling critico originale si alterna con letture drammatiche, mescolando i registri del teatro di narrazione con quelli della stand-up comedy.

Il monologo che ne scaturisce è un prodotto peculiare in cui la divulgazione filosofico-letteraria si unisce all’ironia del cabaret. Con una specifica attenzione al testo greco antico e ad alcuni termine-chiave del poema, ogni lezione-spettacolo percorre numerosi parallelismi tra la ‘visione del mondo’ omerica e il mondo contemporaneo, mostrando i profondi rimandi e il valore imperituro dell’Odissea nel contesto psico-sociale del nuovo Millennio. Stasera si parla di Circe, figlia del Titano Elios e di Perseide, la cui dimora è in un palazzo circondato da un bosco, abitato da festose bestie selvatiche, che altro non sono che uomini così ridotti dai sortilegi della dea-maga. E’ la fine che fanno anche i compagni di Ulisse, il quale grazie all’aiuto del dio Hermes, che gli svela il segreto per non essere trasformato in porco, sconfigge Circe, ‘costringendola’ a trasformare tutti i porci presenti nel bosco in uomini.