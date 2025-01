"Nelle domande inserite tutti i danni avuti"

Sale la febbre nella corsa contro il tempo da parte delle famiglie e delle imprese alluvionate a settembre 2024 per la richiesta dei primi ristori. Le ansie e le preoccupazioni delle persone coinvolte sono state mitigate dalle parole dei due coordinatori del Comitato Alluvionati Marche, Arnaldo Ippoliti e Andrea Pesaresi (al tavolo c’era anche Luciano Lucchetti, ex dirigente del Comune di Ancona, oggi assessore del Comune di Camerano, l’unico rappresentato ieri), che ha anche organizzato l’assemblea: "Nelle domande che allegherete sui portali mettete tutto, ma proprio tutto e se fate degli errori o dovreste successivamente inserire altri dati non vi preoccupate, sarà possibile aggiornare i fascicoli. In questa prima fase è fondamentale inserire ogni voce possibile, poi nella seconda, quando entreranno in gioco le perizie tecniche da presentare in vista dei risarcimenti più sostanziosi quella sarà un’altra partita".

In realtà diversi cittadini hanno già dato mandato a tecnici professionali, ingegneri e geometri, di realizzare delle perizie approfondite per non correre rischi futuri: "La Regione ha fretta di avere tutti i dati e le informazioni possibili per velocizzare la richiesta dei fondi al governo che poi li deve erogare – hanno aggiunto gli organizzatori – È necessario chiudere le istanze per arrivare ai primi ristori che ovviamente non coprono un’ampia parte del danno, ma sono i primi soldi concreti per ripartire. Bisogna farsi sentire, per non far sì che l’alluvione del settembre 2024 passi come una cenerentola rispetto ad altre calamità che hanno colpito il nostro territorio".