"Nelle Marche 40mila esemplari. Danni per 2 milioni all’anno"

Nelle Marche le fonti ufficiali parlano di circa 40mila ungulati ma secondo Coldiretti Marche si tratta di una sottostima rispetto al numero effettivo. Di certo ci sono i danni. La Regione spende circa 2 milioni di euro l’anno per i danni all’agricoltura (soprattutto mais, girasole e cereali) e per risarcire i danni da sinistri stradali (11 quelli con feriti gravi o gravissimi nel 2023 secondo l’Osservatorio Asaps). "Senza dimenticare – aveva sottolineato Alberto Frau, direttore di Coldiretti Marche – il rischio della peste suina africana, malattia innocua per l’uomo ma letale per i maiali, che rischia di mettere in ginocchio non solo gli allevamenti suinicoli (i cui capi dovrebbero essere abbattuti in caso di contagio) ma interi settori della nostra economia visto che la profilassi in questi casi prevede l’interdizione delle aree interessate per evitare potenziali interazioni dirette o indirette con gli animali malati: il che significa anche divieto di caccia, pesca, raccolta di funghi o tartufi ma anche passeggiate in mountain bike o trekking. Tutti motivi che avevano spinto gli agricoltori, lo scorso luglio, a scendere in strada con trattori, fischietti e tanta rabbia per protestare sotto i palazzi della Regione Marche e chiedere interventi immediati. Come sempre noi alle chiacchiere preferiamo la concretezza" conclude il direttore Alberto Frau di Coldiretti Marche