Nelle Marche meno incidenti sul lavoro

Nel 2023, calo degli infortuni sul lavoro nelle Marche: 16.918, 28 mortali. Nel 2022 erano stati 18.776, 36 mortali: nel complesso -9,9% (media nazionale -16,1%). La diminuzione riguarda più le donne (-20,3%) che gli uomini (-3,1%). Il calo maggiore si riscontra nella fascia di età tra 40 e 49 anni, mentre crescono tra i giovani fino a 19 anni (+15,8%) e tra gli extracomunitari +10,6%. Tra i settori: costruzioni +6,7%, manifatturiero +2,7%, gomma e plastica +12,1%. Sono alcuni dati Inail più significativi, elaborati dall’Ires Cgil Marche. Si evince anche un forte aumento di malattie professionali: in dieci anni +104%. "Tutto questo dimostra che gli infortuni sul lavoro sono una patologia sociale su cui è necessario mantenere alta l’attenzione con strategie e azioni concrete", dice Loredana Longhin, segretaria Cgil Marche. Quanto agli infortuni mortali, c’è un calo del 22,2%, "solo perché diminuiscono quelli in occasione di lavoro con il mezzo di trasporto, mentre restano invariati quelli accaduti senza i mezzi di trasporto. Gli infortuni in itinere crescono di una unità".