"Nelle mense ospitiamo ogni giorno centinaia di persone in difficoltà"

"In questa società sempre più disumana dobbiamo ritornare ad essere umani". Parola di mons. Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona-Osimo che l’altra sera ha aperto la IX edizione di ‘A cena con il Vescovo’, il Charity Event pro Caritas. L’evento, organizzato da Lina Scarafaggi, figura di spicco nel volontariato della Regione, in collaborazione con Patrizia Amorosi e Cristina Tilio dell’agenzia di comunicazione Format, si è svolto al Centro Pastorale Diocesano di via del Castellano e ha visto una grande partecipazione di pubblico, oltre 250 persone. Molto sentito e toccante il discorso di mons. Spina: "Ogni giorno ci giungono immagini televisive agghiaccianti dalla Striscia di Gaza, vediamo la fame nel volto delle persone e dei bambini, tutto ciò è disumano. Il cibo è un diritto e purtroppo sono molte le povertà che toccano il mondo e anche le nostre città. Ad Ancona nelle nostre due mense, ospitiamo ogni giorno centinaia di persone e intere famiglie che a causa della perdita del lavoro o di una malattia improvvisa hanno bisogno di aiuto e di assistenza". Il Direttore della Caritas Simone Breccia, la Vicedirettrice Donatella Crocianelli e Andrea Tondi hanno raccontato alla comunità l’intensa attività della Caritas sul territorio che punta su cura e attenzione verso l’individuo e le famiglie. Tra i nuovi progetti la Caritas è impegnata a contrastare la povertà educativa tra gli studenti con l’organizzazione di doposcuola formativi, il gioco d’azzardo con un’attività di informazione e sensibilizzazione e l’emergenza abitativa. Presentato anche il progetto di agricoltura sociale ‘L’Orto del Sorriso’ di Ancona che offre lavoro e socialità alle categorie più fragili. A seguire, il Prof. Andrea Giovagnoni Direttore del Dipartimento di Radiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Ancona ha presentato i risultati scientifici che hanno permesso di ricreare il volto di San Ciriaco, offrendo importanti dettagli inediti sulla sua figura.