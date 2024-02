Nelle Sale Pergolesiane la drammaturgia italiana con Giannangeli e Petroni

Prosegue alle Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi di Jesi il nuovo ciclo di "Essere spettatore" promosso dalla Fondazione Pergolesi Spontini per imparare a leggere lo spettacolo dal vivo nel contemporaneo. Oggi (ore 18) Pierfrancesco Giannangeli, docente, giornalista e consulente per la formazione del pubblico, dialoga con Paolo Petroni, giornalista e instancabile spettatore professionista, presidente dell’Istituto di studi pirandelliani, già critico teatrale del Corriere della Sera e capo servizio alla Cultura e Spettacolo dell’Ansa. Il saggio offre un accurato panorama critico analitico sulla drammaturgia italiana scritta e rappresentata dal 1990 al 2001, per documentare cosa è stato e quindi cosa è cambiato in questo passaggio di secolo.