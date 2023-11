Nelle scuole arrivano nuove plafoniere al led

Approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per alcuni edifici scolastici gestiti dal Comune di Ancona per la messa a norma dell’illuminazione di sicurezza, delle vie di esodo e degli impianti antincendio. A seguito di una serie sopralluoghi eseguiti da parte dei funzionari tecnici della Direzione Lavori pubblici e Sport, si è riscontrata la necessità di sostituire un totale di 260 plafoniere di emergenza con lampada fluorescente con nuove plafoniere Led, che garantiranno un efficientamento energetico e una illuminazione di sicurezza dei locali per almeno un’ora. In alcune scuole, inoltre, è stata verificata la necessità di procedere all’installazione di nuovi punti luce di emergenza, per integrare l’impianto esistente, al fine di migliorare illuminazione delle vie di esodo. Nei sopralluoghi si è evidenziato che 65 dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, saranno sostituiti con dei nuovi. Nel corso dell’intervento si modificheranno anche i presidi finalizzati alla prevenzione incendi in alcuni edifici al fine di migliorare o ammodernare la dotazione esistente. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 150mila euro. Nell’ambito dei progetti finanziati con fondi PNRR, la giunta ha anche approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la nuova costruzione di un edifico a uso mensa scolastica a servizio della scuola primaria ‘Ungaretti’ (425mila euro, 270 da Pnrr). La nuova mensa avrà 100 posti, cucina, dispensa, anticucina e locale per lavaggio delle stoviglie, spogliatoio, doccia e servizi igienici per Il personale.