Nelle zone del sisma arriva Elly Schlein

Oggi Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd, sarà impegnata in una serie di iniziative nelle Marche. Alle 17.30 ad Arquata del Tronto, uno dei comuni più colpiti dal sisma del 2016, oggi impegnato nella sfida della ricostruzione, insieme al sindaco Michele Franchi visiterà alcuni cantieri già avviati nel centro storico. Alle 19 parteciperà a un incontro con militanti, sostenitrici e sostenitori nella sede del Pd di Ascoli Piceno (via Mercantini Luigi, 35), e alle 21 incontrerà la Comunità di Capodarco di Fermo, guidata da don Vinicio Albanesi, da sempre impegnata a favore dell’inclusione sociale e della costruzione di un Welfare Umano, incontrando i soci della cooperativa, gli ospiti della struttura, le associazioni e i volontari e le volontarie (Via Vallescura, 47, Capodarco di Fermo).