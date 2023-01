Nell’inferno di Bergen Belsen, una mostra a Jesi

In occasione della Giornata della Memoria 2023, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, in collaborazione con The William G.Congdon Foundation, con il patrocinio della Regione Marche, della Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia, Fondazione Intercultura onlus e del Memoriale della Shoah di Milano, presenta dal 13 gennaio al 19 febbraio 2023, presso la sede espositiva di Palazzo Bisaccioni a Jesi, la mostra William Congdon. In The Death of One. Artista e ambulanziere nell’inferno di Bergen-Belsen maggio 1945, a cura di Rodolfo Balzarotti e Francesco Gesti e con il coordinamento di Mauro Tarantino. L’esposizione, già prodotta dalla William G. Congdon Foundation e allestita presso il Memoriale della Shoah di Milano fino allo scorso marzo 2022, torna ora a Jesi a cavallo della ricorrenza annuale del 27 gennaio 2023, Giornata della Memoria, per dare spazio alla testimonianza del celebre pittore americano William Congdon, che operò in qualità di ambulanziere dell’American Field Service nel terribile campo di concentramento di Bergen Belsen appena liberato dalle truppe inglesi.

Tra la fine dell’aprile e la fine del maggio del 1945, infatti, William Congdon lavorò al recupero dei sopravvissuti del campo di concentramento di Bergen Belsen, assistendo in prima persona all’indicibile orrore dell’Olocausto.