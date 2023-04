Neri Marcorè con i bimbi del centro Dsa

L’attore marchigiano Neri Marcorè coi bambini del centro multispecialistico Dsa di Ancona. Marcorè, classe ’66, di Porto Sant’Elpidio, ha salutato i bimbi e le loro famiglie lo scorso sabato, alle 18, quando è arrivato in via Guido della Rossa per indossare le cuffie del progetto "La via dell’ascolto – Tomatis per tutti". Un progetto pilota iniziato due anni fa, in collaborazione della fondazione ospedale Salesi. "Non conoscevo il metodo Tomatis – ha evidenziato Marcorè – Ho raccolto con piacere e curiosità l’invito del centro per sostenere questo progetto, a supporto di famiglie di bambini in cura con diverse patologie. Il potere magico e taumaturgico della musica, che ci aiuta a star bene, trova conferma anche a livello clinico e i risultati possono essere sorprendenti. Per quel che potrà valere – ha concluso – cercherò di dare il mio contributo ogni volta che potrò per far conoscere e sostenere questa realtà". Ad oggi è stato coinvolto un gruppo di bambini epilettici e farmacoresistenti, in cura al Salesi.

ni.mor.