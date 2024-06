Neri racconta “Ballardland”

È un momento speciale per la libreria Liberi Tutti di Spezia che celebra i suoi dieci anni di attività con alcune presentazioni speciali. Oggi alle 18.30 spazio a ‘Ballardland’, ultima fatica di Michele Neri che dialogherà con Enrico De Somma. Cos’è Ballardland? Soprattutto il luogo di una promettente oscurità, ideato da J.G. Ballard in cinquant’anni di romanzi, racconti, profezie, exploit artistici e riti privati. In questo saggio biografico, Neri individua nel presente i segni di una vasta psicogeografia giunta a maturazione. Il ciclo della Liberi Tutti (info 0187 020576) si conclude martedì con ‘Giallo come il golfo. Da Tellaro a Portovenere - 12 racconti gialli per 12 mesi’ moderatore Marco Buticchi.

Al Vespucci’s Café di piazza San Giorgio a Lerici oggi alle 18 Cristina Cassese presenta ‘Il bello che piace. Antropologia del corpo in 10 oggetti’. Con l’autrice dialoga Agnese Maranca, in un evento organizzato dal collettivo ‘Non è un paese per giovani’. Cassese analizza le declinazioni della bellezza in epoche e culture diverse.

marco magi