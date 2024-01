"Nessun aumento di Imu e Irpef. Abbiamo tenuto la barra ferma"

Nessun aumento di Imu e Irpef anche per il 2024. "Abbiamo tenuto la barra ferma - commenta il sindaco di Loreto Moreno Pieroni a margine della presentazione del bilancio ieri -. Anche per quest’anno abbiamo valutato il tutto con un occhio alla delicata situazione nazionale, puntando quindi a non appesantire gli impegni economici dei lauretani. Allo stesso modo, abbiamo mantenuto la stessa attenzione di sempre ai capitoli destinati ai servizi sociali". Capitolo a parte quello degli investimenti: "Utilizzeremo tutte le risorse possibili derivanti dalla vendita di frustoli e dagli oneri di urbanizzazione per continuare gli importanti percorsi che abbiamo intrapreso nel 2023 sul fronte dell’edilizia scolastica, che continuerà sulle scuole "Verdi-Gigli" e della viabilità, anche attraverso l’utilizzo di fondi sovracomunali già intercettati. Il 2024 sarà un anno cruciale per le scuole Marconi, i cui lavori sono stati finalmente avviati lo scorso ottobre e, soprattutto, per la rotatoria di via Bellaluce, finanziata per 150mila euro dal Comune e per 323mila euro dalla Provincia di Ancona, i cui lavori dovrebbero iniziare in estate". Poi c’è la voce Giubileo. "La Regione Marche ha stanziato, su nostra richiesta e dietro nostro progetto, un milione e 200mila euro per i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza della Madonna e di alcune zone del centro storico". E’ intervenuto anche l’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani: "Dal nostro insediamento, nell’ottobre 2020, ad oggi, il Comune può vantare al suo attivo progetti per sei milioni e 400mila euro di investimenti".

Silvia Santini