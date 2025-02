"Nessun aumento sul fronte della sosta"

"L’amministrazione non ha nessuna intenzione di aumentare le tariffe. Una svista dell’opposizione che confonde le previsioni finanziarie del gestore con inesistenti obblighi per il Comune, generando inutili allarmismi". È l’assessore al Bilancio Marco Giacanella a replicare al consigliere di minoranza Marco Baldassini (Vola, Ancora, Riformisti per Falconara) su gestione della sosta a pagamento e videosorveglianza. Giacanella insiste sull’ambizione di "portare il Comune verso un sistema moderno, efficiente e digitale, con benefici concreti per i cittadini" e lascia "al consigliere Baldassini le sue ridicole speculazioni su presunti danni erariali", in quanto l’affidamento per un "servizio così avanzato", spiega, "è evidente abbia un costo maggiore rispetto al passato, ma non si può paragonare il vecchio sistema con il nuovo senza considerare i miglioramenti introdotti".

E li cita: "La gestione elettronica e digitalizzata della sosta e dei permessi residenti; il nuovo sistema certificato permette maggiore trasparenza e sicurezza; la sostituzione di 31 nuovi parcometri; i sensori di parcheggio per un controllo puntuale degli stalli riservati, tutelando invalidi, donne in gravidanza e operatori professionali; la presenza di più applicazioni per il pagamento". Attività che prima "gravavano sugli agenti della Polizia locale, che ora hanno più tempo da dedicare al presidio del territorio. Scelta politica che rivendichiamo, convinti sia in linea con le aspettative dei cittadini".

Parla poi del "potenziamento della videosorveglianza, che ora prevede 56 telecamere di ultima generazione, incluse multisensor con copertura a 270° o 360°, e un varco Ocr aggiuntivo, una rete di trasmissione dati, server e software di gestione certificati, conformi alle normative Gdpr e con garanzie di sicurezza di rete e la manutenzione garantita per dieci anni a carico del gestore, al termine dei quali il sistema sarà di proprietà del Comune".