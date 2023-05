Nessun crollo, ai seggi il 54,95% come 5 anni fa

Nessun crollo dei votanti, come qualcuno si era affrettato a sottolineare domenica notte. Anzi un piccolo segnale positivo rispetto alla tornata elettorale di cinque anni fa: 54,95 alle tre del pomeriggio di ieri contro il 54,60% del 2018. Certo nulla a che vedere con il 2009 quando ai seggi arrivarono oltre il 73% dei votanti, mentre il dato di questo voto è di poco sotto rispetto a quello del 2013 quando alle urne andarono il 58,20% degli aventi diritto. Merito di questa tenuta sicuramente la sfida tra la candidata del centrosinistra Ida Simonella, assessore uscente, e Daniele Silvetti per il centrodestra, che hanno acceso la contesa. In particolare, per la prima volta, il centrodestra si è veramente mobilitato vedendo la possibilità di arrivare a conquistare Palazzo del Popolo grazie a un candidato nel quale è riuscito a identificarsi. Stesso discorso sul fronte opposto. Da qui la voglia di andare ai seggi per partecipare attivamente a questo scontro politico. E’ anche vero che, rispetto a cinque anni fa, i seggi sono stati aperti per due giornate come avvenne anche nel 2013 con la vittoria di Valeria Mancinelli del Pd per quello che era il suo primo mandato.