Nessun danno erariale Manarini archiviato

"La Corte dei Conti ha archiviato un presunto danno erariale che veniva contestato al nostro assessore Paolo Manarini per la retrodatazione di un atto, tra l’altro nemmeno riferito a lui ma a due funzionari, relativo ad inizi lavori di piantumazione ai laghetti del Passetto". Così la sindaca Valeria Mancinelli ha convocato ieri una conferenza stampa in Comune per diffondere la chiusura di un procedimento che il tribunale contabile aveva avviato nei confronti dell’assessore con delega ai Lavori Pubblici della sua giunta. "Non c’entra nulla con le malversazioni del geometra Simone Bonci - ha chiarito la sindaca, in riferimento all’inchiesta "Ghost Jobs" sulla corruzione - ma durante gli accertamenti era emerso un atto per la piantumazione della zona verde con una nota di dei funzionari comunali che attestava l’inizio lavori a dicembre 2018 quando i lavori sono iniziati a gennaio 2019. Una retrodatazione che fa riferimento ai funzionari ma che ha coinvolto moralmente anche Manarini, ipotizzando che potesse averli spinti a farlo". Per questa accusa l’assessore ha pendente una richiesta di rinvio a giudizio, penale, della Procura, per falso, per cui dovrà affrontare una udienza preliminare il prossimo 8 marzo. "Per il penale vedremo - ha detto Mancinelli - sono sicura che si chiarirà anche quel lato" La sindaca ha specificato che analoga archiviazione non è invece ancora giunta per i funzionari comunali, l’ingegnere Maurizio Ronconi e il geometra Gabriele Gatti, per i quali se ci sia stato danno erariale il tribunale contabile lo deve ancora giudicare. I lavori nello specifico erano di 55mila euro ed eseguiti da ditta diversa da quelle rientrare poi nell’inchiesta dei lavori fantasma. "L’inizio lavori retrodatato - ha aggiunto la sindaca - era finalizzato a scongiurare il rischio che il Comune perdesse il finanziamento".