Nessun nuovo arrivo: "Derby da vincere"

Da domani i punti varranno il doppio. In compenso la Vigor dovrà dimezzare gli errori perché sinora ne sono stati commessi troppi. La squadra è al lavoro, Clementi pretende massima concentrazione, ma tra i tifosi la partenza improvvisa di Diop non è stata presa benissimo.

Anche se il senegalese non ha mai brillato in maglia vigorina, nell’immaginario collettivo si trattava di una valida alternativa sulla fascia. Nei social si sono susseguiti commenti poco allegri relativi a questa rescissione contrattuale.

"Il nostro obiettivo primario è plasmare e mantenere un gruppo sano - dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Sento dire da più parti che non abbiamo alternative sulle fasce, sinceramente non sono d’accordo. Fernandez è il giocatore che ha mostrato una crescita costante ed evidente, tant’è che ormai è un caposaldo della nostra difesa, Mori ha avuto qualche problema fisico, ma è un ragazzo del posto che ha sempre fatto benissimo, senza dimenticare Beu, Mancini, non appena tornerà in forma, oltre a Rotondo e Tomba che possono giocare sulla fascia in caso di necessità. Le soluzioni non ci mancano, questo mi sembra chiaro".

Di certo Diop non ha mai stregato Clementi, nonostante ciò è sempre riuscito a ritagliarsi il proprio spazio in appena 2 mesi di permanenza nella spiaggia di velluto.

Nessuna novità invece per quanto riguarda il mercato in entrata come ricorda il direttore sportivo: "Non faremo altre operazioni, almeno per il momento, per le ragioni che ho spiegato: la Vigor non è a corto di uomini".

Forse è così, in realtà Roberto Moroni è molto vigile sul mercato e chissà che qualche novità non possa materializzarsi nei prossimi giorni.

Ad oggi però le attenzioni di tutto lo staff tecnico sono rivolte al derby contro il Castelfidardo: un derby che dirà molto sul futuro dei rossoblu, un derby che non vedrà tra i protagonisti Lorenzo Mancini. Il centrocampista è ancora alle prese con un fastidioso dolore al ginocchio.

Non solo calcio giocato, nel mondo Vigor anche la beneficenza è stata protagonista durante le festività: i Ragazzi della Nord, anima del tifo organizzato, annunciano di aver raccolto ben 3000 euro attraverso le attività di raccolta fondi per l’associazione Lapsus - Diversa creatività.

Anche il club si è dato da fare: attraverso una tombola di beneficenza nella Parrocchia della Cesanella e con la donazione di capi di abbigliamento sportivo per una squadra di calcio senegalese.

