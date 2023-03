"Nessun taglio ai fondi per l’attività del canile"

"L’amministrazione Signorini ha messo a bando la gestione del canile comunale a ribasso, incurante delle necessità degli animali e dell’impegno dei volontari: un taglio di 4mila euro con la motivazione ‘riduzione del fenomeno del randagismo’". La critica è dalla coalizione per Marco Baldassini sindaco, sostenuto da due liste civiche e dal Polo dei Riformisti. La replica dalla maggioranza di Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028: "Le bugie hanno le gambe corte. Non c’è stato alcun taglio ai finanziamenti per l’attività del canile comunale". La struttura gestita da Anita Onlus è terreno di scontro. Baldassini e i suoi, domenica, hanno effettuato un sopralluogo riscontrando alcune criticità: "La diaria giornaliera pro capite da parte del Comune – dicono –, come da delibera della Giunta regionale, ammonta a 2.30 euro; le necessità sono le cure veterinarie, oltre che i collari per la prevenzione di zecche, pulci e pappataci. Indire un bando a ribasso ogni anno è un’assurdità. Ad aggravare la gestione del canile anche le continue manutenzioni delle strutture come reti, box e cucce, oltre che la strada d’accesso non è asfaltata". Quindi plaudono all’opera di soci e volontari che "si sono fatti carico di sostituire delle reti ammalorate dalla ruggine e molte volte anche di spese veterinarie in emergenza, non previste dal budget comunale". Poi un impegno, se eletti: "Regolarizzare la struttura ed il terreno dove sorge, oltre che prevedere un affidamento pluriennale duraturo nel tempo in modo che la gestione possa eventualmente investire nella struttura". La civiche per Signorini non ci stanno: "Con il bando di fine 2020 per l’affidamento della struttura di via delle Caserme si è passati da un importo forfetario, erogato indipendentemente dal numero di cani, a un finanziamento adeguato alla normativa regionale che prevede tariffe di rimborso per ogni animale ricoverato. Nel canile comunale sono ospitati solo quattro cani affidati al Comune, a fronte dei 25 posti disponibili. Marco Borsini, presidente di Anita cui è affidata la gestione della struttura comunale, interpellato da Stefania Signorini ha sottolineato che da parte del sindaco c’è sempre stata massima attenzione al canile e che mai è venuto meno lo spirito di collaborazione tra Comune e associazione. Tanto che di recente è stata autorizzata la realizzazione di un’oasi felina, che sorgerà in un terreno messo a disposizione dallo stesso Borsini". Ancora: "Borsini ha ribadito che le spese veterinarie e per i collari antipulci vengono regolarmente rimborsate dal Comune per i cani affidati all’Ente". Dunque una distinzione: "Si ricorda che un conto è la struttura comunale, che si sviluppa a sinistra della strada di ingresso, altra cosa è il rifugio dell’associazione che accoglie privatamente, nei suoi spazi, cani presi in affido da altre strutture".