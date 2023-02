"Nessuna candidatura né incarico in giunta"

"Non sarò nella lista civica di ‘Chiaravalle domani’ né avrò alcun ruolo in un’eventuale giunta". Così il sindaco Damiano Costantini rompe il silenzio dopo la vicenda giudiziaria che lo ha visto patteggiare a un anno per atti persecutorii nei confronti di una funzionaria apicale e annuncia, tramite il Carlino, la sua uscita di scena dalla politica cittadina. "Nessuna candidatura, né accetterò un incarico in giunta" chiarisce Costantini replicando ai rumors secondo i quali la sua intenzione di restare avrebbe spaccato la maggioranza in carica. "Ho già comunicato da mesi ai miei (i colleghi di giunta e maggioranza, ndr) che non mi sarei ricandidato – spiega ancora Costantini –, tra l’altro non partecipo nemmeno alle riunioni che si stanno facendo in vista della tornata elettorale. So che i ragazzi stanno individuando il nome del candidato ma non partecipo affatto a queste decisioni. Sto ultimando il mio mandato e lascerò quasi 8 milioni di progetti da portare avanti, ma la mia esperienza amministrativa finirà qui e vorrei un po’ di tranquillità". Chiede con forza di spegnere i riflettori il sindaco Damiano Costantini dopo il clamore suscitato dall’indagine per stalking (deve seguire, secondo la pena, anche un percorso per uomini che maltrattano le donne) e poi dal patteggiamento scelto anch’esso per evitare il fragore mediatico di un processo. Fine di un’esperienza politica decennale dunque che ha portato all’avvocato di Monte San Vito numerosi consensi tanto da essere riconfermato nel 2018 con oltre il 72% dei voti. Ma perché Costantini lascia? "Dopo dieci anni è giusto lasciare spazio ad altre persone che non mancano" spiega. Dunque a detta del primo cittadino in carica, la decisione non è dovuta ad attriti interni alla maggioranza, né alla vicenda giudiziaria che ha inevitabilmente travolto, poco più di un anno fa, anche gli amministratori al suo fianco. A giorni dovrebbe essere svelato il nome del candidato sindaco di Chiaravalle Domani che cercherà di portare avanti l’azione amministrativa decennale. Il nome più insistente è quello dell’assessora ai servizi sociali Cristina Amicucci la quale dovrebbe affrontare lo schieramento di centrosinistra (dal Pd, al centro e fino alla sinistra, ma senza simboli) guidato da un volto nuovo della politica: l’avvocato Roberto Sabbatini. Anche il centrodestra è al lavoro per individuare un candidato sindaco unitario ma potrebbe esserci una corsa in solitaria della Lega che non avrebbe trovato l’intesa con Fratelli d’Italia.

Sara Ferreri