"Nessuna cessione del marchio Fabriano"

"Non abbiamo in alcun modo delocalizzato la produzione né venduto il marchio Fabriano a un’azienda tedesca, e la carta per fotocopie Copy1 e Copy2 non verrà prodotta da Fedrigoni in Germania". Lo chiarisce il gruppo dopo il caos delle ultime ore. "A inizio febbraio abbiamo sottoscritto un accordo quinquennale con un distributore internazionale, Jacob Jürgensen, che consente l’utilizzo del marchio per distribuire in Europa circa 30mila tonnellate di carta per ufficio". Dopo la chiusura di Giano, l’operazione è nata per "garantire continuità di fornitura ai clienti".