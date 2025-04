"Nessuna rabbia, mi ricandido per la città"

"Come si vede dal mio colorito non sono stato alle Seychelles. Sono rimasto a Osimo e mi ripresento, non per motivi legati alla vendetta, alla rabbia. Mi dispiaceva che nessuno raccogliesse il testimone di un progetto già cominciato e che non cambia".

Esordendo proprio con la risposta alla battuta del leader delle Liste civiche Dino Latini, senza mai nominarlo però, l’ex sindaco Francesco Pirani, dimissionario nel dicembre scorso dopo l’elezione di giugno ci riprova, stavolta con tre liste civiche a sostegno: Pirani sindaco, Osimo al centro di Sandro Antonelli, ex vice con cui si era apparentato al ballottaggio, e Progetto Osimo di Achille Ginnetti.

I tre si sono presentati accanto a Matteo Sabbatini, altro ex "suo" assessore al Bilancio, con una squadra parzialmente ricompattata per affrontare questa tornata elettorale.

"Sono tornato perché ci avevo messo la faccia ma se la maggioranza non mi ha permesso di governare non aveva senso rimanere. Ci hanno messo in discussione già al primo Consiglio dopo due settimane. Sarei dovuto rimanere relegato in panchina. Non me la sono sentito e ho rimesso il pallone centrocampo – ha continuato -. Altro che mia sete di potere, sarebbe stato frustante restare e vedere giochi di potere che con Osimo non c’entrano. Siamo stati sfortunati, la città ha pagato anche la vicinanza con le regionali. La colonna portante del nostro progetto sono al visione e la concretezza che c’erano già un anno fa, presupposti che sono stati disattesi. Negli ultimi 10 anni Osimo si è persa. Per passare da paese a città deve modificarsi dalla base. Pur essendo stati senza Consiglio comunale perché ce l’hanno impedito abbiamo cercato di mettere le fondamenta".

Antonelli ha aggiunto: "La posizione non è cambiata, anzi, si rafforza oggi. Il nostro è un atto di coerenza rispetto all’apparentamento con Pirani del 2024. Ci sono tanti problemi da risolvere e stavolta si partirà subito, senza tempi morti".

Sabbatini ha poi sottolineato come "Osimo ha bisogno di risolvere prima i problemi amministrativi che politici" e Ginnetti ha ammesso "Pirani l’abbiamo stalkerato per mesi perché non è possibile che chi è responsabile della caduta del governo divulghi una narrazione diversa. Massima solidarietà a Pirani".

Qualora dovesse esserci ballottaggio, Pirani specifica: "Diciamo no fin da ora agli apparentamenti perché non ci sono le caratteristiche per farlo. Per gli altri Osimo è considerata un trampolino di lancio per affari che nulla hanno a che fare con la città, per noi noi".

Tutte le liste andranno presentate entro mezzogiorno di sabato 26. Intanto la Cna di zona sud sta organizzando gli incontri con i candidati e il primo si terrà domani alle 21.15 proprio con ospite Pirani, aperto al pubblico, nella sala "Mosca" delle grotte.

Silvia Santini