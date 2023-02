"Nessuna rinuncia, la giunta si riprende le indennità"

"Il sindaco di Staffolo e la sua giunta hanno rinunciato all’aumento dell’indennità, quelli di Cupramontana in sordina e senza nessun accenno nel loro programma elettorale hanno deciso di non proseguire nella politica di rinuncia alla indennità e seguita dalle precedenti giunte". L’attacco arriva da Tradizione e Futuro per Cupramontana gruppo che ricorda come le indennità fossero state azzerate nel primo e secondo mandato dell’amministrazione Fazi e anche dall’amministrazione a guida Cerioni Luigi Cerioni. "Nel Natale appena trascorso – aggiungono - l’amministrazione Giampieri è stata capace di lasciare il paese al buio non facendo installare le luminarie, senza non poche critiche da parte dei cittadini, discolpandosi dicendo ‘che di fronte all’attuale crisi energetica, alle sempre maggiori problematiche ambientali, alle drammatiche vicende belliche e alle difficoltà sociali che si stanno acutizzando in questo periodo storico, che vede un numero in crescita di famiglie che chiedono il sostegno dei Servizi Sociali e della Caritas perché non riescono a pagare le bollette di luce e gas, ha ritenuto opportuno dare un importante segnale di solidarietà alla comunità’. Però hanno potuto permettersi la reintroduzione delle indennità. Non ci siamo: facile predicare bene per poi razzolare male".