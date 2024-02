"Nessuna traccia del ponte. Garibaldi"

"L’ennesima riunione interlocutoria". Il capogruppo del Pd Dario Romano interviene a gamba tesa dopo la mancata presentazione del progetto di Ponte Garibaldi.

"Durante il consiglio comunale del 31 gennaio, con una battuta, avevo sottolineato ironicamente come ci fosse stata una strana coincidenza temporale tra la nostra richiesta di convocazione della commissione sui ponti cittadini e l’improvviso comunicato del Ministero Infrastrutture e Trasporti che annunciava la presentazione del progetto per il nuovo ponte Garibaldi – tuona Romano -. Nulla di più lontano dalla realtà, perché la riunione del 2 febbraio, a porte chiuse, senza la presenza della stampa e con il Comune di Senigallia non invitato, niente era eccetto che una riunione tecnica interlocutoria, l’ennesima. Oramai siamo di fronte a un vero e proprio psicodramma politico che investe il presidente Acquaroli e il sindaco Olivetti, il quale ha dimostrato di non contare niente nei tavoli regionali, dove non viene nemmeno invitato. E, mentre Acquaroli continua con i suoi annunci tra rimborsi milionari e continui ritardi nei lavori, del progetto del nuovo ponte non vi è traccia".

La minoranza, attraverso Romano chiede la presenza del presidente della Regione in Commisione per fare chiarezza riguardo alla ricostruzione del ponte Garibaldi.