"Nessuno è rimasto ferito grazie alla squadra interna"

Ieri la direzione della raffineria Api di Falconara ha emesso un comunicato sull’incidente di venerdì sera. "In riferimento all’evento occorso ieri alle ore 22.30 circa presso la raffineria api a Falconara, si precisa che nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.

Grazie all’intervento tempestivo delle squadre d’emergenza interne, l’innesco è stato prontamente controllato e l’evento risolto prima dell’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Ancona.

Al momento, solo la parte dell’impianto interessata dall’incidente è ferma per consentire le verifiche tecniche alle autorità competenti a cui la società sta prestando la massima collaborazione". Quanto alla mancata attivazione del piano di emergenza esterno, il direttore di Api Raffineria di Ancona, Antonino Sciascia tiene a sottolineare che "non c’era le condizioni perchè ciò avvenisse. L’incendio ha infatti interessato un impianto in una zona interna circoscritta, senza aggredire strutture vicine né interessare le vie di collegamento. Non c’era nessun motivo di interrompere la viabilità stradale, ferroviaria e aeroportuale".