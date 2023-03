"Nessuno ha pensato a noi giovani"

Candidato sindaco a parte, la scena ieri mattina all’auditorium se l’è presa Giulia Fedele. Coi suoi 18 anni e un eloquio preciso e diretto, la rappresentante degli studenti del liceo scientifico Galilei ha arringato la folla con grande padronanza e temi chiari: "Nessuno ha pensato ai giovani in questi anni _ ha detto la Fedele che fa parte della lista di Daniele Silvetti, Ancona Protagonista _. Le nuove generazioni chiedono più svago, più eventi, certo anche più sicurezza. Mancano luoghi d’incontro, basta essere costretti ad andare sempre fuori il sabato sera, in altre città, per trovare del divertimento. I giovani sono il segreto, il punto cardine e questo Daniele Silvetti l’ha capito". Lo stesso Silvetti ha riconosciuto questo punto annunciando una serie di interventi in tal senso. La Fedele h poi tributato una carezza a chi l’ha voluta nella sua squadra: "Sono stata fortunata a incontrare Daniele _ ha detto la 18enne _, la persona adatta per ricoprire il ruolo di sindaco e ritengo stia facendo un grande lavoro per tenere tutti insieme, anche se diversi. La sua forza è quella di saper ascoltare. Credo molto in questa lista e anche se è una sfida ardua ce la possiamo fare perché Ancona deve assolutamente rinascere".