"Nessuno le ha mai dato della scimmia: ci deride"

"Nessuno ha dato della scimmia a quella donna, è lei che ci deride".

Si difendono così le tre persone ammonite dal questore per stalking quattro giorni fa, dopo che la donna si era rivolta alla polizia per un presunto comportamento persecutorio attuato dal gruppetto, amici del suo ex fidanzato che l’avrebbe maltrattata per anni.

Stando alla sua denuncia gli avrebbero dato anche della "scimmia" vendicandosi con altri insulti sui social per solidarietà all’ex che lei aveva lasciato e anche denunciato. Le tre persone ammonite due sono donne come lei, sono albanesi, uno è un uomo, italiano.

"Madri e padri di famiglia, persone per bene – spiega il loro avvocato Stefano Brugiapaglia -. La vicenda merita approfondimenti perché sono loro che stanno subendo". Dopo l’ammonimento i tre raggiunti dal provvedimenti, che hanno tra i 30 e i 40 anni, si sono rivolti al legale per controdenunciare la donna, 35enne, che avrebbe raccontato una realtà dei fatti non conforme a quanto avvenuto.

La presunta vittima ha sostenuto che il gruppetto l’avrebbe seguita nei posti da lei frequentati e in pubblico l’avrebbero sbeffeggiata. "Ho preso visione degli atti dell’ufficio – spiega l’avvocato – e quelli dell’ulteriore documentazione messami a disposizione dai diretti interessati, che mi hanno in proposito subito conferito incarico professionale. La storia esposta dalla donna nell’esposto è assolutamente priva di fondamento.

D’altro canto, si esprime rammarico giacché non risulta essere stato effettuato alcun effettivo approfondimento istruttorio, nel procedimento amministrativo, in merito alla veridicità del racconto offerto agli organi di polizia. I miei assistiti sono persone incensurate e normali, una delle clienti è peraltro anche gravemente malata. Agiremo nei confronti della donna che anche in questi giorni li sta provocando".

La presunta vittima sarebbe stata vista passare sotto le loro case ridendo e nei locali da loro frequentati mentre ci sono anche i rispettivi figli. Non avrebbe un atteggiamento di chi ha paura stando ai tre amici. Gli ammonimenti saranno impugnati davanti al Tar.

ma. ver.