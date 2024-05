Nessuno lo vuole, pagano loro il funerale

La storia di Andrea, travolto da un treno alla stazione di Falconara e il suo corpo rimasto per settanta giorni in una cella frigorifera all’obitorio in attesa che qualcuno si occupasse del suo funerale. E alla fine, piccolo lieto fine, qualcuno ci ha pensato. Non i parenti rimasti (i genitori erano deceduti anni prima) che di Andrea non avevano mai voluto sapere nulla, ma un gruppo di cittadini di Falconara, amici e semplici conoscenti del ragazzo che a Falconara gli avevano voluto bene nonostante i problemi avuti nella vita.

Ieri, finalmente, Andrea ha ricevuto l’estremo saluto e l’abbraccio di una comunità prima dell’inumazione al cimitero della sua città natale, Falconara appunto. Il funerale è stato celebrato nel cuore del pomeriggio nella chiesa del Santissimo Rosario, poi la sepoltura, alla presenza delle persone che gli hanno voluto bene e glielo hanno dimostrato coprendo le spese del funerale. Il destino della salma, o meglio dei resti del povero ragazzo, appariva segnato. Presto i responsabili della camera mortuaria dell’Inrca, alla Montagnola, avrebbero dovuto liberare quella cella frigorifera e ‘passare la palla’ all’amministrazione comunale di Falconara. Poco si sarebbe potuto fare se non smaltire i resti in un ossario comune, impossibile anche cremare il corpo di Andrea visto che nessun parente avrebbe firmato l’autorizzazione.

La tragedia di Andrea aveva colpito tutta la comunità falconarese. La mattina del 1° marzo scorso, quando è avvenuto il fatto di cronaca, alcuni amici lo avevano incontrato e con lui avevano parlato, ma nessuno immaginava che sarebbe andata a finire così. Andrea poco dopo le 9,30 ha atteso che lungo la ferrovia alla stazione di Falconara, in direzione nord, transitasse un treno che non fermava proprio a Falconara per poi lanciarsi sui binari e sotto il treno. La notizia all’epoca ha provocato più rumore per le conseguenze arrecate al traffico ferroviario – la linea fu sospesa per ore tra Falconara e Montemarciano – per i malumori dei passeggeri, mentre pochi si soffermarono sulla sofferenza estrema di un ragazzo spinto dal suo stato di precarietà a farla finita. Nessuno si è più occupato di lui, fino al gesto di un gruppo di normali cittadini falconaresi che ha voluto tributare a modo suo il dolore e la vicinanza per la morte di Andrea. E il tributo di tanti ieri è stato anche piangere, pregare e riflettere nel suo ricordo.

Pierfrancesco Curzi