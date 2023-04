Nessuno reclama la salma ad Ancona, il clochard Bruno è stato tumulato

Ancona, 19 aprile 2023 – E’ morto a 83 anni lo scorso 27 febbraio e la sua salma era rimasta ferma in una cella frigorifera dell’obitorio dell’ospedale regionale di Torrette. Per il clochard di Ancona, Bruno Eccheli, è finalmente arrivata la tumulazione. Nessun funerale, per lui, rimasto con solo la cagnolina Bea al suo fianco.

Alle 14, la salma di Bruno è partita dall’obitorio di Torrette, alla volta del cimitero di Tavernelle. Qui, ad attenderlo, per l’ultimo saluto, Patrizia Guerra, coordinatrice tiger dei City Angels di Ancona. Fu lei a spendersi per cercare i familiari e gli eredi di Bruno.

In un videomessaggio trasmesso in diretta tv su Rai3, a Chi l’ha visto?, Guerra faceva un appello a quanti avessero conosciuto Bruno: "Un appello per cercare i parenti e gli eredi di Bruno, che raccontava di essere del Veneto, di Vicenza, e ci diceva che era stato un grande imprenditore. Poi, è fallito, finendo in una roulotte, ad Ancona”.

"Lui – ha proseguito Guerra – raccontava di avere dei figli e mi piange il cuore a sapere una persona così bella in una cella frigorifera, senza un degno funerale. Mi rivolgo al Comune e ai familiari: cercate di farvi carico del funerale. Se così non fosse, proveremo a sensibilizzare la popolazione e ce ne occuperemo noi. Io – aveva concluso – spero davvero che tra gli spettatori ci sia qualcuno che in passato abbia conosciuto Bruno e che possa darci una mano”.

Alle 15 di oggi, la tumulazione. Stando ad indiscrezioni, dopo l'appello in tv, si sarebbero mossi i servizi sociali del Comune di Ancona, al fine di risalire ad alcuni familiari. I costi per la tumulazione, tuttavia, sarebbero stati sostenuti dal Comune di residenza del senza tetto.