Nessuno sciopero al "Galilei" "Il problema era stato già risolto"

A differenza di quanto annunciato da un rappresentante dei genitori, nessuno sciopero è andato in scena ieri all’istituto superiore Galilei: del resto, secondo quanto spiegano dalla Provincia, il problema delle aule "poco riscaldate era stato già risolto venerdì della scorsa settimana". "C’è un sistema informatizzato – spiega il presidente della Provincia Daniele Carnevali – grazie al quale la scuola invia le segnalazioni e la ditta che gestisce l’appalto calore le prende in carico. L’ultima segnalazione è di venerdì scorso ed è stata risolta, non si trattava di un guasto o di un malfunzionamento". "Premesso che per disposizioni normative le temperature sono meno elevate degli anni scorsi in tutte le scuole, 19 gradi con due gradi in meno o in più di tolleranza – spiega Alessandra Vallasciani, responsabile dell’edilizia scolastica e istituzionale della Provincia -, i tecnici sono intervenuti al Galilei venerdì scorso dopo l’ultima segnalazione arrivata dalla scuola. Hanno visto che le due sonde che rilevano la temperatura e fanno accendere il riscaldamento (quando essa si abbassa), avevano davanti l’una una fotocopiatrice, l’altra la macchinetta che distribuisce le bevande, fonti di calore. Di qui il problema delle aule poco riscaldate. Con la collaborazione del responsabile del plesso sono state liberate le sonde e installata una terza e il problema è stato risolto. Da venerdì scorso infatti non sono più arrivate segnalazioni. Un controllo successivo è stato fatto martedì scorso per via di un distacco annunciato dall’Enel ma non sono arrivate alcune segnalazioni di anomalie o problematiche".

Sara Ferreri