Neuropsichiatria infantile: 260 in attesa: "Banditi concorsi a tempo determinato"

Mancanza del neuropsichiatra infantile, dopo l’allarme arrivato dall’Asp 9 e dal tavolo della disabilità sui 260 minori in attesa, l’Ast annuncia: "Già a fine 2023 sono stati banditi concorsi a tempo indeterminato per neuropsichiatri infantili così da accelerare lo smaltimento delle liste di attesa. Sono inoltre state bandite da tempo 17 ore di specialistica ambulatoriale distretto di Jesi, che purtroppo però non hanno avuto adesione". "Va ribadita – aggiungono – la complessità della gestione disabilità a causa delle difficoltà di reperimento di neuropsichiatri infantili nel territorio regionale e in generale in ambito nazionale". L’Ast Ancona, "in continuità con il proficuo impegno sul territorio di Jesi e in collaborazione con la rete dei servizi, è consapevole altresì di come esista da tempo un quadro di estrema criticità sul versante del reperimento di insegnanti di sostegno, quadro che necessita di un lavoro di rete".