New entry alla questura dorica: ecco il bolide a prova di criminalità

Ha già lasciato tutti a bocca aperta la nuova Alfa Romeo Tonale della polizia. Chi l’ha vista, ha seguito con lo sguardo il suo passaggio. Bella, lucida, fiammante. Nuovo arrivo per il parco auto della questura e prima uscita in strada per la new entry del 2024. In dotazione all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di via Gervasoni, la nuovissima Alfa Tonale, è un mini suv che sfoggia la tradizionale livrea istituzionale azzurra e bianca della polizia. L’ Alfa Romeo Tonale in dotazione agli agenti di Ancona è dotata di un motore 1500 centimetri cubici turbo benzina mild hybrid. Guidarla è ancora più facile con il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e presenta inoltre un motore di tutto rispetto: ai 160 cavalli di quello termico si affiancano infatti i 20 generati dal motore elettrico che rendono questo veicolo un full hybrid, capace di muoversi per brevi tratti e a basse velocità senza consumare carburante.