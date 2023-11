New York City Marathon. C’è anche Iliass Aouani

Iliass Aouani è pronto per conquistare la Grande Mela. Il primatista italiano della maratona (2h07’16’’, siglato nel 2023) correrà oggi la celebre corsa di New York, giunta alla sua edizione numero 52. Un banco di prova per l’azzurro, nato in Marocco, ma cresciuto a Milano, che da poco ha cambiato coach facendosi seguire da Giuseppe Giambrone. "Mi sembra - ha detto - un percorso che si addice alle mie caratteristiche, con saliscendi simili a quelli che ho affrontato nell’ultimo mese". Invece, Crippa che ha nel mirino proprio la 42 km, inizierà la propria stagione il 19 novembre a a Venaria Reale (Torino) al Cross La Mandria International. Giuliana Lorenzo